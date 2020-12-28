«Украинские реалии таковы, что наша страна плавно превращается в "запретную территорию" для международных компаний. Бездействие государства и безнаказанность следователей Нацполиции станут очень плохим маркером для украинского бизнес-климата. Арбитражные иски иностранных компаний к Украине лягут тяжелым бременем на бюджет страны и налогоплательщиков», — отметил Охрименко.
Ранее Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении следователей Нацполиции, которые организовали противоправное давление на «Порше Украина» и ее руководство. Действия следователей-шантажистов квалифицированы как служебный подлог путем внесения неправдивых сведений в официальные документы, а также как превышение полномочий представителем правоохранительного органа. Эти нарушения позволили следователям угрожать представителям компании арестами, а также наделили правом осуществлять негласные следственные действия, нарушая основные конституционные права человека.
Ранее послы 11 развитых стран мира выступили с открытым заявлением, что будут рекомендовать своим бизнес-кругам воздерживаться от инвестиций и ведения бизнеса на Украине.