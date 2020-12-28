Обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании новый штамм коронавируса способен быстрее передаваться детям. Об этом со ссылкой на исследование врачей 28 декабря сообщило издание The Independent

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обнаружил, что мутация коронавируса под названием VUI-202012/01 стоит за недавним всплеском заболеваний в Лондоне и юго-восточной Англии.

«Данные об инфицировании на юго-востоке Англии показали, что у нового штамма вируса, согласно статистике, более высокий уровень заражений среди детей, чем в других штаммов», — заявил профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона.

По его данным, доля заражений новым штаммом среди детей до 15 лет была по статистике гораздо выше, чем для основного вируса, но утверждать, что главные жертвы нового коронавируса — исключительно дети, пока нельзя.

Профессор подчеркнул, что главная задача, стоящая перед английскими учеными сейчас, — это определить, будут ли эффективными вакцины от коронавируса в борьбе с новым штаммом.

Рост заболеваний в Великобритании привел к тому, что премьер-министр страны Борис Джонсон в минувшие выходные отменил празднование Рождества для миллионов людей, которые вынуждены теперь мириться с жесткими карантинными ограничениями 4-го уровня.