Согласно отчетам миссии ОБСЕ, напомнил собеседник издания, с места постоянной дислокации в Донбассе пропали десятки танков и артиллерийских установок.
«Это свидетельствует о том, что Украина к чему-то готовиться. Новое командование Украины (администрация Белого дома — Ред.) может дать сигнал ничего не ждать, а идти сломя голову в наступление. Очень надеюсь, что у кого-то в Киеве хватит ума и здравого смысла, чтобы поберечь своих военных и не начинать новую авантюру», — сказал Владимир Корнилов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.