Украина в последнее время значительно активизировалась на донбасском фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

«Это свидетельствует о том, что Украина к чему-то готовиться. Новое командование Украины (администрация Белого дома — Ред.) может дать сигнал ничего не ждать, а идти сломя голову в наступление. Очень надеюсь, что у кого-то в Киеве хватит ума и здравого смысла, чтобы поберечь своих военных и не начинать новую авантюру», — сказал Владимир Корнилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.