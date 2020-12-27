Поскольку внешнее управлении Украиной противоречит российским интересам, враждебность в отношениях между двумя странами будет нарастать.
«Но враждебные отношения не означают какую-то горячую фазу. Мы и с Турцией торгуем в больших масштабах, тем не менее, называть нас друзьями и партнерами порой бывает очень сложно», — рассказал Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.