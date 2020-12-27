Под руководством Владимира Зеленского Украина все дальше будет уходить от России, будет превращаться в страну-торпеду, страну под внешним управлением, которая обслуживает интересы других. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Ищенко о главном: итоги 2020 года для Украины © Скриншот из видео Украина.ру

«Но враждебные отношения не означают какую-то горячую фазу. Мы и с Турцией торгуем в больших масштабах, тем не менее, называть нас друзьями и партнерами порой бывает очень сложно», — рассказал Богдан Безпалько.

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В интервью журналу «Фокус» Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России со стороны Крыма на Украину» на войну будут мобилизованы все украинцы — и мужчины, и женщины.