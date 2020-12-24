Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По словам Богдана Безпалько, военный конфликт в Карабахе мог закончиться полноценной мировой войной

Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Богдан, на ваш взгляд, какой регион на постсоветском пространстве стал главной болевой точкой для России в уходящем году?

— Это, безусловно, Карабах, потому что там шли боевые действия высокой интенсивности. Существовали риски вовлечь в этот конфликт не только страны региона, но Россию и Турцию, и вообще превратиться в полноценную мировую войну.

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По крайней мере втянуть нас в мировую войну на основании этого конфликта не удалось. Даже несмотря на провокации со сбитым вертолетом и, к сожалению, погибшим экипажем.

- Тем не менее риски в этом регионе, как вы говорите, сохраняются?

— Конечно, но Россия дала очень четко понять, каким она видит будущее этого региона, что она не намерена оттуда уходить, оставляя все на самотек.

Безусловно, Россия будет обращать пристальное внимание на Кавказ, поскольку это ворота к России как таковой.

- Экс-посол США в России Майк Макфол в своем недавнем интервью «Интерфаксу» заявил, что, поскольку администрация Трампа не была вовлечена в дела постсоветского пространства, то влияние Владимира Путина в странах бывшего СССР выросло. А не закроются ли для России эти окна возможностей при новом президенте США Джо Байдене?

— Макфол несколько преувеличивает. В реальности интенсивность внимания (администрации США) снизилась, но эти процессы не прекратились. Разве прекратилась война на Донбассе, разве разрешен конфликт в Приднестровье? Америка оказывала большое влияние на все эти процессы. Сейчас, возможно, американская администрация будет уделять большее внимание постсоветскому пространству, но не думаю, что это будет критически отличаться от того, что было при Трампе.

Никакого новогоднего подарка: Трамп отказал Украине в военной помощи © REUTERS, Tom Brenner

Это было и раньше, это будет и впредь.

- Очевидно, России следует ожидать новых вызовов, связанных с администрацией Байдена в наступающем году?

— Безусловно, нас попытаются поджечь по периметру. Может быть, организуют какие-нибудь волнения в Афганистане, с тем, чтобы ряд вооруженных группировок вторглись на территорию Средней Азии. В любом случае те интеграционные союзы, которые мы выстраивали на постсоветском пространстве, военного, экономического характера, будут подвергаться очень жестким испытаниям.

Мы уже в полукольце. Полыхает в Белоруссии, зажегся огонечек в Молдавии, на Украине по-прежнему тлеет огонь войны на Донбассе и слышатся угрозы в адрес Крыма, загорелась война в Карабахе. Под постоянной угрозой вторжения находится Таджикистан, под угрозой нарушения внутренней стабильности и Казахстан. Туркмения тоже находится пусть и на отшибе и самоизоляции, но если пойдет волна из Афганистана, то и она подвергнется удару.

Все это неизбежно отразится на той политике, которую вынуждена проводить Россия на всем постсоветском пространстве.

- Что будет с Донбассом в следующем году? Продолжится ли заморозка конфликта, или, наоборот, произойдет эскалация?

— Никакой заморозки пока что нет, идут боевые действия низкой интенсивности. Вчера ночью, например, погибли от обстрела два военнослужащих Луганской Народной милиции. Это же война, просто она вялотекущая, позиционная.

Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк Зеленский заявит, что необходимо в рамках Минского формата развести войска на каком-то участке, и долго будет добиваться от военнослужащих или полков типа «Азова», чтобы они ушли с этих позиций. Чтобы преподнести это как большое достижение Украины в части выполнения Минских соглашений. Так что с небольшими эксцессами, но ситуация на Донбассе останется такой же, как и была.

- Как вы в целом оцениваете российско-украинские отношения в 2020 году?

— Так же, как и в прошлом, такими же они будут и в будущем году. Это отношения, которые находятся на уровне враждебных, хотя в данной ситуации мы видим, что торговля продолжает расти, но до масштабов 2013 года ей еще очень далеко.

Под руководством Зеленского Украина все дальше будет уходить от России, будет превращаться в страну-торпеду, страну под внешним управлением, которая обслуживает интересы других.

Чем Украина торгует с «агрессором» © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

- Действия России в отношении белорусского кризиса — это успех или недоработка?

— Это вынужденные действия, но, конечно же, не успех. Успехом была бы смена Лукашенко, приход к власти в Белоруссии пророссийского лидера. Авторитетного, талантливого, который смог бы объединить белорусское общество и начать процесс интеграции. А то, что мы наблюдаем сейчас, вынужденные меры, которые для России чреваты убытками. Но, может быть, эти убытки были бы меньшими, если бы в отношении Лукашенко предпринимались более радикальные меры. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

- В современном мире вакцина от коронавируса стала средством политической борьбы. Укрепила ли Россия свои позиции на международной арене, одной из первых разработав вакцину от COVID-19?

— Безусловно, Россия достигла больших успехов. Тем более что Россия разработала уже три вакцины от коронавируса. В условиях пандемии вакцина, которую предоставляет государство, — очень мощное оружие невоенного характера, которое поднимает авторитет страны, ее руководства, научного сообщества.

Это можно расценивать как очень мощное средство для продвижения нашей страны на мировой арене и на мировом рынке, потому что вакцина — это очень высокотехнологичный продукт. Биотехнологии — это технологии будущего. В них нужно вкладываться. И продвижение своей вакцины — это очень хорошая реклама наших биотехнологических корпораций.