В 2020 году Украина потеряла еще один год, потраченный на имитацию хорошей мины при плохой игре. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Потому что мы потеряли главное, то, чего не купишь за деньги, — время. А мы потеряли еще один год на бесполезную имитацию, на создание хорошей мины при плохой игре. Я бы в счет истории Украины этот год не засчитывал. Вообще период с 1991 по 2020 год — это деградация», — заявил Гожый.

Эти 29 лет он, по собственному признанию, назвал бы Великой Руиной номер два.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.