Уходящий год принёс украинцам одни только разочарования, и у граждан пока нет никаких оснований с оптимизмом смотреть в будущее. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Андрей, год 2020-й заканчивается. На ваш взгляд, какое событие в минувшем году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины? Почему?

— Наверное, не только я, но и любой вам скажет, что это пандемия коронавирусной инфекции, это связанное с коронавирусом введение карантинных мер, локдауны… И, как вытекающее следствие, обнаружение абсолютной некомпетентности власти, которая применяет в борьбе с этой угрозой политические и административные меры вместо медицинских мер.

Отсюда и полное разочарование людей. Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала недавно результаты исследования, согласно которым, 71% украинцев считают, что государство движется не в том направлении… Кроме того, одно из СМИ проводило голосование, и выяснилось, что большинство украинцев считают Зеленского разочарованием года.

«Президент - Коломойский, премьер - Ахметов»: Гожый рассказал, кто управляет Украиной © Facebook, Андрей Гожый - адвокат Порошенко.

В правовом поле — непродуманная политика, отсутствие полезных реформ. Качество правосудия ухудшается, репрессии против инакомыслящих продолжаются. Можно назвать это тотальной деградацией правовых общественных институтов.

Не говорю уже о проблеме тарифов, о проблемах с выплатой пенсий… Вот уже третий месяц не выплачиваются надбавки чернобыльцам на усиленное питание. Видимо, все деньги ушли на адвокатов Маркива (осужденного за убийство итальянского журналиста Роккели в Донбассе, а затем оправданного и вернувшегося на Украину — Ред.) в Италии, а на выплаты чернобыльцам денег нет. Эти задержки платежей уже свидетельствует о проблемах в экономике.

Нет продуманной кадровой политики, вот эта премьериада… Ведутся какие-то закулисные игры, идут назначения друзей и людей по непонятным совершенно предпочтениям. Что сказать? Меня трудно заподозрить в симпатиях к Порошенко, но похоже, что мы не то что шило на мыло поменяли, а мы попали в ситуацию старой поговорки: «никогда не может быть так плохо, чтобы потом не стало ещё хуже». Похоже, что мы сменили плохого Порошенко на ещё худшего Зеленского.

- Если бы вы были в будущем автором учебника по истории Украины, то как этот год вы определили бы в историческом развитии страны?

— Знаете ли, в Украине автором учебника может стать только идеологически выверенный человек. Но если бы я писал такой учебник, то назвал бы 2020 год годом потерянным и утраченным. Потому что мы потеряли главное, то, чего не купишь за деньги, — время. А мы потеряли ещё один год на бесполезную имитацию, на создание хорошей мины при плохой игре. Я бы в счёт истории Украины этот год не засчитывал.

Вообще период с 1991 по 2020 год — это деградация. Как была в России Смута, как был в Украине период, называемый Великой Руиной… Вот я бы назвал этот период Великой Руиной номер два. Достаточно пролистать подшивки газет — сплошная коррупция, убийства, разграбление накопленного, деградация всех систем, деградация населения. Что тут опишешь? Нет исторических событий, достойных описания, вот так бы в этом учебнике и было сказано — одной строкой.

- Какие события и процессы 2020 года, возможно, не были замечены широкой публикой, но могут иметь судьбоносное значение для Украины и для каждого украинца в будущем?

Правозащитник назвал украинский закон «О медиа» проявлением «совкового позитивизма» © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

- В чём видите такие проявления?

— Например, видим обесценивание гривны. Видим рост тарифов, потому что захватившие ресурсы страны капиталисты стремятся максимально выжать всё возможное из этих уже обветшалых систем. Вся эта надстройка напоминает червей, которые пожирают труп Советского Союза, советской Украины. Тела становится всё меньше, а червей всё больше, они всё более голодные. Понятно, что процесс пожирания этого оставшегося от СССР ресурса в будущем отразится на всех. Произойдёт глобальный крах системы.

Этого краха не смогут избежать и жители элитных районов. Это элитное жильё я бы сравнил с домом на песке. Они всё равно подключены к общей системе, и если система рухнет… Но их другое спасает: основные их активы находятся в других странах, более безопасных. У них и дети там, и деньги там.

Андрей Гожый: Говорим про Украину, что мы европейская страна, а свобода слова как в Зимбабве © Facebook, Андрей Гожый

- Пугающая перспектива…

— Просто не вижу повода быть оптимистом.

- Зеленский пришёл к власти, обещая мир. Но мы в Донбассе видим не мир, а только хрупкое перемирие. Что, на ваш взгляд, мешает Зеленскому выполнить своё обещание?

— Мешает то, что он не является субъектом политики. У нас на самом деле всё решают, условно, два человека — президент Коломойский и премьер Ахметов. И совершенно не важно, как звучат имена тех людей, которые обслуживают на Банковой их решения.

У нас все заполнено эвфемизмами, все притворяются — и политики, и общественники, и СМИ, говоря о том, что у нас политика вот такая или вот эдакая. Но на самом-то деле политика у нас совершенно другая, и очень важно, на мой взгляд, вскрывать это и доносить людям правду: да вовсе не Зеленский правит, он лишь является пособником правителей и должен будет за это ответить.

На самом деле ни Зеленский, ни депутаты в Раде ничего не решают, есть клановая система, состоящая из буржуа, которые в своё время захватили предприятия, из криминалитета и из оккупантов. Вот эти уголовники, оккупанты и представители бывшей советской номенклатуры, которые присвоили достояние советской Украины, они и управляют в реальности. И имеют на разграбление все ресурсы страны.

Страну грабят и изнутри, и снаружи, поскольку в Украину присылают деньги международные финансовые организации, корпорации, даются кредиты. Всё это тоже присваивается, при этом управляющие занимают выгодную для этих международных организаций и корпораций внешнеполитическую позицию.

Вот такая ситуация, поэтому говорить о том, почему Зеленский не выполнил обещание достичь мира, не хочет он или не может… И не может, и, думаю, не хочет — у него-то, что говорится, жизнь удалась. У него и деньги есть, и охрана хорошая, и вертолёт летает. Зеленский улыбается, шутит… У него всё хорошо. Почему у него должна ещё и болеть голова за какой-то там лохторат?