Ветирование оборонного бюджета США американским президентом Дональдом Трампом не скажется на выделении Украине $250 миллионов военной помощи. Об этом 24 декабря сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Украина 24»

Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет © REUTERS, Kevin Lamarque На днях Трамп наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет. Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.