«Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет ветирован абсолютно по другим причинам. Я даю вам стопроцентную гарантию, что после того, как вето преодолеют или ситуация решится каким-то другим образом, сумма поддержки Украины ($250 миллионов — ред.) останется. Более того, я уверен, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, но еще и усилится», — сказал Кулеба.
На днях Трамп наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет.
Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.