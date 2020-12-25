«Более 100 миллиардов гривен, то есть десятая часть бюджетных денег, ушла на эту программу. Соответственно, если в начале года дорожное строительство занимало 2,5% ВВП, то сейчас уже 10%. Это уберегло Украину от очень болезненного падения экономики на уровне 10-12%, и это по сути то немногое, что люди могут оценить и увидеть, что сделала власть», — заявил эксперт.
Ранее Минэкономики Украины оценило падение ВВП подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%. В свою очередь, Нацбанк прогнозирует 6%, а Международный валютный фонд — 8,2%.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.