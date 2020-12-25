Программа «Большая стройка» помогла Украине избежать большого падения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG. Что является локомотивом украинской экономики? © скриншот видео Украина.ру

Ранее Минэкономики Украины оценило падение ВВП подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%. В свою очередь, Нацбанк прогнозирует 6%, а Международный валютный фонд — 8,2%.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.