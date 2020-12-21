Майдан 2014 года, который стал элементом окончательной деструкции Украины как государства, созданного в 1991 году, — это последствие майдана 2004 года и его неучтенных ошибок, считает публицист Константин Кеворкян

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Константин Эрвантович, можете ли вы назвать украинцев, которые, на ваш взгляд, внесли наиболее существенный вклад в развитие своей страны после 1991 года?

— Могу, другое дело, что я не всем этим людям симпатизирую. Здесь задача, в принципе, проста: основы независимой Украины заложили два президента, которых я бы включил в список: это [первый президент] Леонид Кравчук и [второй президент] Леонид Кучма. Это люди, при которых новая украинская государственность была рождена и сориентирована. Фактически все остальные занимались лишь тем, что ее раскачивали.

- А что насчет людей, которым вы больше симпатизируете? Может, не из политиков, а из деятелей искусства, спортсменов, ученых?

— Что касается искусства, то я бы выделил как одного из главных символов Украины эпохи независимости выдающегося актера Богдана Ступку. Дело в том, что, хотя этот актер начинал еще при Советском Союзе, в полной мере его дар раскрылся в последние годы, и особенно значимыми ролями стали две роли, где он воплощал украинца эпохи казатчины, которая является романтическим идеалом современной Украины. Это «Огнем и мечом» Ежи Гофмана и фильм «Тарас Бульба» замечательного режиссера украинского происхождения [Владимира] Бортко.

Константин Затулин: Украина не может избавиться от Бандеры, как от проклятия. Она навечно с ним © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается спорта, то было бы, наверное, правильно назвать главным спортивным символом этих 30 лет футболиста Андрея Шевченко. Это человек, который получил заслуженную всеевропейскую популярность и был культовой фигурой не только в Украине, но и в Европе. И это, безусловно, является проявлением того лучшего, что есть в спорте, и, конечно, приятно, что это имя тесно связано с Украиной.

И, наконец, надо подумать, кто за эти 30 лет стал воплощением украинской литературы. И здесь есть определенные сомнения, поскольку украинские литераторы как люди нерва, люди идеологии в какой-то степени были тесно связаны со всеми процессами, которые происходили на Украине, и некоторые из них и пострадали, в том числе пострадали брутально. Я имею в виду Олеся Бузину.

Олесь Бузина был очень широко известным при жизни автором: его книги расходились сотнями тысяч экземпляров, и писал он о независимости Украины, тех галлюцинациях, которые связаны с историей независимой Украины, разоблачении этих галлюцинаций. И его судьба сложилась настолько трагично, насколько трагична и судьба нынешней Украины.

- А могут ли попасть в этот список какие-то предприниматели? Вот вы называли Кучму, который, по сути, сформировал в Украине олигархическую модель. Кто-то из этих олигархов оказал достаточное влияние на развитие страны?

— Олигархат украинский, как ни странно, является залогом независимости Украины, поскольку он старается не пускать на свое пастбище иностранные транснациональные корпорации. Но он в целом играет разрушительную роль для независимой Украины, что мы и наблюдаем по происходящим событиям. Не будем забывать, что оба украинских майдана были в значительной степени проспонсированы и организованы олигархатом.

Олег Царев: Великие украинцы — это люди труда, а не украинские президенты и олигархи © РИА Новости, Нина Зотина

- К слову, о майданах: в каком ключе стоит рассматривать их? Они оказали созидательное или, скорее, разрушительное влияние на развитие независимой Украины?

— Я бы рассматривал их как разрушительные вещи. Дело в том, что в начале 2000-х, во время президентства Кучмы, Украина набрала чрезвычайно высокий уровень и темп экономического роста — до 13% в год — и была серьезным претендентом на мировое лидерство по этим темпам развития. И, видимо, у кого-то это вызывало чрезвычайно серьезные опасения. При этом Украина оставалась по-настоящему многовекторной страной, поддерживала добрые отношения с Россией и вовсе не превращалась на тот период в антироссийский плацдарм.

И начиная где-то с начала 2000-х годов — с акции «Украина без Кучмы» — мы видим целенаправленный процесс сбивания Украины с этих позиций, подготовку боевиков в лагерях, специально созданных, их спонсирование и создание тех политических коалиций, которые привели к изменению курса Украины в 2005 году.

То есть второй майдан, который стал элементом окончательной деструкции Украины как государства, созданного в 1991 году, — это логичное последствие майдана 2004 года и его безнаказанности. Украина образца 2014 года — это уже новая Украина, с которой нам приходится сталкиваться и роль которой еще надо осмыслить.

Дмитрий Скворцов: Единственный выдающийся украинец после 1991 года — «коллективный Янукович» © из личного архива Дмитрия Скворцова - Можете ли вы в противовес майданам назвать, напротив, какие-то созидательные вещи, которые Украина достигла за эти пока 29 лет?

— Ну, раз мы назвали два майдана, то, наверное, надо нам назвать и два достижения, которые были конструктивны. Я бы, наверное, назвал первое: это победа Леонида Кучмы в 1994 году на пост президента, поскольку тогда это воспринималось и было победой русскоязычной Украины и экономики над окончательно погрязшем в идеологических аферах аппарате, связанном с Леонидом Кравчуком. Тогда это была победа здравого смысла, которая давала надежду на развитие государства.

А финальной точкой единения я бы, наверное, определил не политическое событие, а спортивное: это чемпионат Европы по футболу, который прошел на Украине в 2012 году и выгодно показал, как страна может экономически организовать большое, серьезное международное мероприятие и раскрыть свои лучшие качества гостеприимства. Это была та Украина, которую мы все знаем и все любим.