«Скорее всего, Украина будет элементом некой новой геополитической фигуры, которая сегодня создается в Британии и Турции — британо-турецкого союза… Соответственно, Лондон и Анкара заинтересованы в Украине как в элементе большой игры, направленной на ослабление как России, так и ЕС», — считает политолог.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.