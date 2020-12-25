Поездки президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и Анкару в 2020 году показали, что Киев начинает формировать новую внешнеполитическую повестку. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

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