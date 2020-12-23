Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, несмотря на многочисленные трудности, постигшие весь мир, украинцам удалось солидаризироваться и не позволить стране провалиться в экономическую яму

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

- Константин Петрович, можете ли вы назвать события минувшего года, которые, на ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины?

— Естественно, коронавирус на весь мир, в том числе на Украину, оказал влияние. Вторым событием я бы назвал, наверное, смену Кабинета министров в феврале, поскольку смена Кабинета министров полностью сменила политическую парадигму в Украине. Если ранее это было правительство так называемых «соросят», правительство, ориентированное на транснациональные корпорации, то сейчас это правительство национального капитала.

Третьим моментом я бы назвал запуск программы «Большая стройка» в Украине. Это целый ряд моментов, которые изменили ситуацию в инфраструктуре страны — если раньше украинские дороги были наихудшими в Европе, то сейчас, по крайней мере, Украина получила дороги, по которым можно ездить.

И четвертое событие — местные выборы, которые завершились формированием новой системы власти в Украине.

- С какой точки зрения следует рассматривать формирование этой новой системы? С позитивной или негативной?

— Тут большое количество подводных камней, но самое главное — это то, что эти выборы фактически показали, что в каждом регионе сформировались свои региональные элиты, которые достаточно оппозиционно относятся к центру. И, соответственно, центру придется двигаться дальше в процессе децентрализации.

- А смена правительства была хорошим решением?

Итоги 2020 года для Украины: без света в конце туннеля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Вы справедливо перечислили такие глобальные события, а были ли какие-то вещи в этом году, которые, возможно, не были замечены широкой публикой, но в будущем могут иметь значение для Украины?

— Да, я думаю, что таким событием были поездки [президента Украины Владимира] Зеленского в Лондон и Анкару, поскольку они показали, что Зеленский начинает формировать новую внешнеполитическую повестку, и, скорее всего, Украина будет элементом некой новой геополитической фигуры, которая сегодня создается в Британии и Турции. Я думаю, это был важный момент, который был не замечен.

- Что это за фигура?

— Британо-турецкий союз, который наметился в последнее время. Соответственно, Лондон и Анкара заинтересованы в Украине как в элементе большой игры, направленной на ослабление как России, так и ЕС.

- Исходя из всего сказанного, не считая коронавируса, который всем попортил жизнь и планы, можно ли говорить, что Украина за этот год укрепила свою политическую, экономическую независимость?

— Сложно говорить, потому что на самом деле проблемы в экономике остаются, проблемы на Донбассе остаются, несмотря на перемирие, которое, кстати, тоже можно отнести к важным событиям, поскольку на протяжении уже почти полугода не ведутся боевые действия.

Но все равно Украина не решила главные проблемы, поэтому нельзя говорить о том, что это приведет к серьезному усилению в 2021 году основ государственности.

- Среди главных проблем уже много лет остается как раз Донбасс, войну в котором Зеленский обещал остановить, когда станет президентом. Что объективно ему сейчас мешает выполнить свое обещание?

— Дело в том, что для того, чтобы выполнить эти обещания, необходимо, чтобы была поддержка со стороны парламента, поскольку сейчас идет речь о рассмотрении целого ряда вопросов, которые необходимо воплотить в законы. И если, например, для принятия закона об амнистии существуют голоса в парламенте, то для внесения изменений в Конституцию (а это самый главный вопрос — решение о предоставлении особого статуса) необходимо 300 голосов, которых сегодня у Зеленского нет.

То есть необходимо, чтобы был все-таки некий консенсус в парламенте, а он возможен только при наличии консенсуса в обществе, поэтому не все так просто, как казалось с самого начала. Не хочется выступать в роли адвоката Зеленского, но я понимаю, что на сегодняшний день выполнение этого решения попросту нереально.

Слуги двух господ? Что происходит с партией власти в Украине © Facebook, Слуга Народу - В этом году было сравнительно много прогнозов относительно скорого роспуска Рады. Это все еще актуальная тема?

— Нет, это все такое гадание на кофейной гуще, у нас уже просто привыкли к частым выборам и, соответственно, запускали такую информацию. Зеленский уже сказал о том, что он распустит парламент, если для того будут существовать конституционные предпосылки. Это если парламент не собирается на протяжении 30 дней на пленарное заседание, если на протяжении 60 дней отсутствует коалиция, если на протяжении 60 дней коалиция не может внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьера.

Ни одна из этих норм на сегодняшний день не присутствует, поэтому говорить сейчас о роспуске парламента можно только с большой долей скепсиса.

- Возвращаясь к коронавирусу, о котором мы говорили вначале, сейчас активизировалась война вакцин. Какое место в этой борьбе отведено Украине?

— Пока что достаточно скромное. Украина как государство, зависимое от американской внешней политики, не может претендовать на покупку российской вакцины, о чем прямо заявило посольство Соединенных Штатов в Украине. Это еще один казус такой: впервые, наверное, в истории произошло такое, когда посольство заявляет, как должно вести себя государство.

В то же время американские и британские вакцины Украина может начать получать только во втором квартале 2021 года, и то в полном объеме сможет получить вакцину не ранее 2023 года, по оценкам Bloomberg. Так что пока можно говорить, что ситуация очень плачевная.

- Украинское руководство обещало вакцинировать, в частности, украинцев Донбасса, непонятно, правда, каким образом они будут определять непосредственно «украинцев». Кроме того, Киев всего планирует вакцинировать 21 миллион граждан, то есть всего половину населения, так что неизвестно еще, дойдет ли очередь до Донбасса. А тем временем власти ДНР отправили заявку на получение «Спутника». Если Россия отправит ЛДНР вакцину, не спровоцирует ли это общественные волнения в Украине?

— Я не думаю, что будут какие-то прям серьезные общественные волнения: да, будут какие-то заявления активистов, будет высказана озабоченность определенных политиков из националистического лагеря, но не более.

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay - Просто насколько далеко может зайти ситуация, чтобы Киев поступился своими принципами и пошел на сотрудничество с Россией, особенно учитывая то, что Украина же и сама в случае налаживания совместного производства «Спутника» может стать экспортером вакцины?

— Гипотетически да, но для этого все-таки надо, чтобы не посольство США решало судьбу Украины. В данной ситуации, я считаю, это вопрос дальнейшей политической дискуссии в Украине и вопрос дальнейшей эпидемиологической ситуации в Украине.

- Константин Петрович, если бы вы стали в будущем автором учебника по истории Украины, как бы вы определили этот год в историческом развитии страны?

— Как все-таки год, который привел к большей солидаризации общества, поскольку мы видели, что в начале эпидемии коронавирусной инфекции все силы в обществе объединились и в Украине все совместными усилиями пытались бороться с коронавирусом: не только государственные чиновники боролись, но и представители крупного бизнеса, и представители местных органов власти создали предпосылки для того, чтобы закупить аппараты искусственной вентиляции легких, антисептики и др.

Второй момент: это все-таки год, когда, несмотря даже на коронавирусную инфекцию, в Украине происходили какие-то положительные сдвиги. Я уже говорил про «Большую стройку» — не нравится мне это название, но результат нравится. Так что это был год сложный, но не потерянный.

- То есть вы можете сказать, что гордитесь Украиной в 2020 году?

— Ну, как. Вы знаете, как говорил в XIX веке закарпатский русинский поэт Александр Духнович, «люби род твой не про то, что он славный, но для того, что он твой».