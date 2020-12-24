«Я никогда еще так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой!» — обратилась певица к супругу.
А вот перед друзьями и коллегами она извинилась за то, что не звала на банкет. По словам Дзюбы, с мужем они просто расписались, а свадьба в период карантина «так и не удалась».
Супругом певицы стал бизнесмен Станислав Юркин, предложение ой ей сделал год назад.
Самые известные композиции дуэта Artik & Asti «Грустный дэнс» и «Девочка танцуй» посвящены расставанию.
Ранее мы писали, что в топ-100 Apple Music Ukraine-2020 всего 12 украинских песен.