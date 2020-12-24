Певица Анна Дзюба из украинского дуэта Artik & Asti рассказала о том, что вышла замуж, 24 декабря в своем Instagram, где не только показала свадебные снимки, но и обратилась к мужу с теплыми признаниями

«Я никогда еще так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой!» — обратилась певица к супругу.

Дизайнер Зеленской сделала неожиданное признание © Катя Сильченко/Инстаграм

Супругом певицы стал бизнесмен Станислав Юркин, предложение ой ей сделал год назад.

Самые известные композиции дуэта Artik & Asti «Грустный дэнс» и «Девочка танцуй» посвящены расставанию.

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