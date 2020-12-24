Украинская певица Оля Полякова рассказала, какие требования предъявляет к залам, где ей предстоит выступать. Условия оказались неожиданными, сообщило издание «Гордон» 24 декабря

У звезд мирового шоу-бизнеса в райдеры, то есть списки концертных требований, часто включены весьма странные вещи типа наличия в гримерке ровно 25 роз, мармеладных мишек, исключительно черных полотенец или ваз только цилиндрической формы.

Дизайнер Зеленской сделала неожиданное признание © Катя Сильченко/Инстаграм

«Потому что в залах очень пыльные шторы, и я от них задыхаюсь», — пояснила певица.

Сейчас, говорит артистка, это требование выполнять легче, так как концертов и выступлений стало в 20 раз меньше из-за эпидемии коронавируса.

Певица Оля Полякова не только поет, но еще работает ведущей, ведет блог в Instagram с 2,4 миллиона подписчиков и снимается в кино. На днях артистка презентовала новогоднюю ленту со своим участием «Звезды по обмену».

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