У звезд мирового шоу-бизнеса в райдеры, то есть списки концертных требований, часто включены весьма странные вещи типа наличия в гримерке ровно 25 роз, мармеладных мишек, исключительно черных полотенец или ваз только цилиндрической формы.
Селебрити постсоветсткого пространства скромнее. Так, например, у украинки Поляковой в райдер входят вода, белые полотенца и обязательно чистые шторы.
«Потому что в залах очень пыльные шторы, и я от них задыхаюсь», — пояснила певица.
Сейчас, говорит артистка, это требование выполнять легче, так как концертов и выступлений стало в 20 раз меньше из-за эпидемии коронавируса.
Певица Оля Полякова не только поет, но еще работает ведущей, ведет блог в Instagram с 2,4 миллиона подписчиков и снимается в кино. На днях артистка презентовала новогоднюю ленту со своим участием «Звезды по обмену».
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