Актер «Студии Квартал 95» Юрий Ткач 14 декабря разместил в Instagram шуточное видео, снятое им в дуэте с дочерью Лизой. Во время съемок девочка рассекретила то, что отец скрывал

В ролике девочка стоит перед сидящим сзади Ткачом, частично его закрывая, потом девочка решает уйти из кадра, и оказывается, что у комика из-под шапки торчит длинная копна обесцвеченных волос а-ля Оля Полякова. Комик в ужасе смотрит на себя в экран смартфона и возвращает дочку обратно.

«Спалила», — коротко подписал видео комик.

«С кремом для роста волос переборщили?», «Златовласка под прикрытием», «Полякова уже не та», «Рапунцель. Начало», «Барбара Брыльска после карантина?» — пошутили в ответ поклонники юмориста.

«Ты заразил меня»: «Пающие трусы» посвятили песню COVID-19 — видео © "Пающие трусы"/Инстаграм Юрий Ткач снимался в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также участвовал в шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов». К «Студии Квартал 95» он присоединился в 2019 году, когда коллектив покинул Владимир Зеленский.

Украинская певица Оля Полякова, с которой сравнили юмориста в последнем видео, известна не только своей любовью к обесцвечиванию волос и необычным нарядам, но и эксцентричным поведением, за что ее часто называют королевой ночи или ночной жрицей.