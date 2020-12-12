Украинская певица Оля Полякова, которая работает детективом на новом проекте «Маска», к каждому эфиру придумывает новые яркие образы. На этот раз артистка эпатировала публику появлением в одном банном халате. Публикацию она выложила в Instagram 10 декабря

В последнее время, когда Полякова стала показывать фанатам свои образы с «Маски», звезду все чаще стали обвинять в использовании не только фотошопа, но и скальпеля хирурга.

Данилко застукали за разглядыванием ягодиц Поляковой — фото © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Я прям с душа!!!! Все пишут, что я дико изменилась! Давайте версии, что я отрезала, а что пришила?» — написала артистка.

«Все отрезала, а потом все пришила», «Из филлеров: носогубка и заполнение скул и подбородка для четкого овала лица + возможно кончик носа +немного увеличение губ… синие линзы в глазах и правильный мейк…», «Вы обрабатываете фото с помощью программы Face App», — ответили поклонники.

Оля Полякова принимает участие в новом украинском шоу «Маска», где она и еще 4 артиста должны будут угадывать появляющихся на сцене медийных персон, лица которых будут скрыты масками. Шоу является репликацией американской программы The Masked Singer.