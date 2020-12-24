Министерство здравоохранения Украины считает самым эффективным методом борьбы с коронавирусом массовые прививки. Об этом 24 декабря заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Он отметил, что Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года. По его словам, вакцинация может начаться в феврале.

«Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил он.

Назван год, когда коронавирус оставит Украину в покое © REUTERS, Gleb Garanich Виктор Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививки для 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране несколько недель подряд фиксировали уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи.

Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки. Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.