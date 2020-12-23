«Лолита легендочка! Лолита похудела очень мощно! Красавица! Аж в 91-м году познакомились и подружились! Ё-моё! 30 лет!» — написал Аполлонов.
Подписчики певца отметили, что Лолита действительно хорошо выглядит, не так давно она сильно похудела, подстриглась и сменила образ.
Прикрепил «Иванушка» к посту еще видео, где Милявская поет, активно отплясывая. На кадрах ролика видно, что это частная вечеринка звезд, где, например, присутствовали супруги Александр и Екатерина Стриженовы и их младшая дочь Саша.
К слову, все участники мероприятия проигнорировали соблюдение социальной дистанции и не надели маски.
Ранее стало известно, что Лолита обманула поклонников, украв скамейку.