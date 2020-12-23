Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов похвастался совместными фото со своей подругой и коллегой певицей Лолитой Милявской. Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram 22 декабря

«Испытание подтвердило»: Королева поставила точку в истории с изменой Тарзана © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Подписчики певца отметили, что Лолита действительно хорошо выглядит, не так давно она сильно похудела, подстриглась и сменила образ.

Прикрепил «Иванушка» к посту еще видео, где Милявская поет, активно отплясывая. На кадрах ролика видно, что это частная вечеринка звезд, где, например, присутствовали супруги Александр и Екатерина Стриженовы и их младшая дочь Саша.

К слову, все участники мероприятия проигнорировали соблюдение социальной дистанции и не надели маски.

Ранее стало известно, что Лолита обманула поклонников, украв скамейку.