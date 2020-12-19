Продемонстрированный на видео инцидент якобы произошел в Санкт-Петербурге.
«Нет слов… Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит», — написала певица в комментарии к видео.
На кадрах можно увидеть, как женщина тащит в транспорт уличную скамейку, а кондуктор кричит на нее, выгоняя из транспорта. В ответ странная пассажирка не менее громко обращается к водителю: «Закрывайте двери, люди мерзнут!», но в конце концов ретируется вместе с объемным багажом.
«Тетя в шубе из бобра лавку сперла на ура», «Наш народ не победить», «Какая хозяйка, все домой», — прокомментировали поклонники.
В итоге оказалось, что странная женщина в шубе — сама Лолита Милявская, а все происходящее — съемочный процесс.