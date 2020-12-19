Певица украинского происхождения Лолита Милявская выложила в сеть видео, на котором странная женщина в шубе пытается затащить в обычный городской троллейбус уличную скамейку. Соответствующий пост артистка разместила у себя в Instagram 17 декабря

Продемонстрированный на видео инцидент якобы произошел в Санкт-Петербурге.

«Нет слов… Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит», — написала певица в комментарии к видео.

Пьяный зритель решил выступить вместо Леонтьева © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Тетя в шубе из бобра лавку сперла на ура», «Наш народ не победить», «Какая хозяйка, все домой», — прокомментировали поклонники.

В итоге оказалось, что странная женщина в шубе — сама Лолита Милявская, а все происходящее — съемочный процесс.