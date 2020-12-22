Вячеслав Григорьевич Передерий – украинский политический деятель, врач, доктор медицинских наук, профессор

Директор ГП «Украинский НИИ питания». Заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. Научный руководитель и главный консультант украинско-немецкого гастроэнтерологического центра «BYK-Киев».

Родился в 1943 году в Симферополе. В 1966 году окончил Крымский медицинский институт. После окончания обучения — ассистент, доцент, профессор Крымского медицинского института.

С февраля 1986 года — заведующий кафедрой факультета терапии № 1 Киевского медицинского института. Ноябрь 1990 года — 14 октября 1994 года — первый заместитель министра здравоохранения Украины.

Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантий © AP, Evgeniy Maloletka

С мая 2006 года — народный депутат Украины V созыва от «Блока Юлии Тимошенко», с июня 2006 года — заместитель председателя Комитета по вопросам здравоохранения. 12 июня 2007 года досрочно прекратил свои полномочия во время массового сложения мандатов депутатами-оппозиционерами с целью проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

С ноября 2007 года по декабрь 2012 года — народный депутат Украины VI созыва от «Блока Юлии Тимошенко», первый заместитель председателя Комитета по вопросам здравоохранения.

Госслужащий 1-го ранга, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат премии имени Феофила Яновского НАНУ. Автор (соавтор) свыше 250 научных работ, в том числе 23 монографий.