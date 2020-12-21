Украинская журналистка Лидия Таран похвасталась покупкой новой карты мира и поделилась с поклонниками историей из детства, в котором карта СССР занимала большую роль. Соответствующий пост она разместила на днях у себя в Instagram

«Знаете, о чем из своего детства я скучаю больше всего? «Политическая карта мира с розовым, как поросенок, СССР. Она была наибольшего возможного тогда формата, поэтому некоторые из наших гостей спрашивали: «У вас что, нет денег на обои?» — вспомнила Таран.

Журналистка рассказала, как в детстве они с братом играли с картой, загадывая друг другу найти страну, остров или речку. И именно эта карта, по мнению женщины, стала лучшим воспитательным проектом родителей.

Таран похвасталась новой картой, купленной домой. Страны розового цвета на ней уже нет, и время сильно изменилось, но карта мира, уверена журналистка, обязательно нужна всем детям.

С ней согласились многие подписчики: кто-то рассказал, что очень бы хотел купить детям большую карту, как были в Советском Союзе, но такие больше не выпускают, а кто-то тоже вспомнил свое детство.

«Помню, как дед все спрашивал смеясь: "Где рваный сапог на карте?" И я находила Новую Зеландию и была собою горда. Прошло то время, и нет дедушки, и нет бабушки, а теплые воспоминания останутся навсегда. Очень жаль, что не продают такие карты сейчас, купила бы и повесила на кухне. И в старости показывала бы внукам остров, похожий на рваный сапог», — написала одна из пользовательниц.

Лидия Таран — украинская журналистка и телеведущая, обладательница премий «Телезвезда» и «Телетриумф».