Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий. Об этом эксперт Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах сообщил порталу RND 20 декабря

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам ученого, новая инфекция, во-первых, может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых — к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.

«Это как порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. В свою очередь, большое количество мутаций приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается», — пояснил эпидемиолог.

Ранее о новой мутации коронавируса заявили также власти ЮАР. По данным местных ученых, новый тип вируса поражает молодых людей, которые не имеют в анамнезе сопутствующих заболеваний.