Ранее в Великобритании обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. В стране подтвердили более тысячи случаев заражения новым видом вируса.
По словам ученого, новая инфекция, во-первых, может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых — к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.
«Это как порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. В свою очередь, большое количество мутаций приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается», — пояснил эпидемиолог.
Ранее о новой мутации коронавируса заявили также власти ЮАР. По данным местных ученых, новый тип вируса поражает молодых людей, которые не имеют в анамнезе сопутствующих заболеваний.