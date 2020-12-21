Около 100 человек задержали в ходе акций протеста в Минске 20 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале минской милиции

Белорусский политик сказал, почему протестующие впали в депрессию и стали нервными © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Правозащитный центр «Весна», не зарегистрированный в Белоруссии, в свою очередь сообщает о 67 задержанных протестующих в нескольких городах страны.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками.