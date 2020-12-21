«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)», — говорится в материале.
Правозащитный центр «Весна», не зарегистрированный в Белоруссии, в свою очередь сообщает о 67 задержанных протестующих в нескольких городах страны.
В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками.