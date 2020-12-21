По его словам, первым этапом были массовые демонстрации и этот этап позади. Что касается второй волны, то переход к ней, по мнению эксперта, идет очень тяжело: работают местные ячейки в микрорайонах, в Минске существует подполье, полевые командиры, осуществляется сбор информации.
«То есть идет создание подпольного государства. Идут очень серьезные процессы. Вычисляются пособники режима, начинается давление на них. Белоруссия не успокоится, это партизанская страна. Думаю, что третья волна начнется в марте», — заявил Суздальцев.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.
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