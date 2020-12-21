Третий этап давления на власть Белоруссии начнется уже в марте 2021 года. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Баранчик рассказал, благодаря чему белорусские протесты продержались три месяца © Facebook, Юрий Баранчик

«То есть идет создание подпольного государства. Идут очень серьезные процессы. Вычисляются пособники режима, начинается давление на них. Белоруссия не успокоится, это партизанская страна. Думаю, что третья волна начнется в марте», — заявил Суздальцев.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.