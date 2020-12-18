Третья волна протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко начнется в марте, прогнозирует специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев

Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Белоруссии. В этот раз под санкциями оказались семь компаний в том числе «Белтехэкспорт» и ИT-компания Synesiс, которые принадлежат российским бизнесменам.

- Андрей Иванович, означает ли это, что санкции, направленные против Лукашенко, нанесут удар по российскому бизнесу и России?

— Нет, потому что эти санкции очень слабые. Эти компании имеют дочерние предприятия и переведут бизнес в другие страны.

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Лукашенко, которые занимаются контрабандой и воруют наши российские технологии и выдают их за свои.

Лукашенко ведь уже объявил, что им нужно пять миллионов для запуска белорусской вакцины. Государства вложили миллиарды, представляете, что такое пять миллионов? Это линия по переклейке этикеток. Это как раз работа этих олигархов.

Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные. Российский бизнес, который работает в Белоруссии, а там нельзя работать без контроля Лукашенко, и белорусский бизнес не пострадают.

Европа очень долго об этом говорила, но ничего не сделала.

- Почему тогда европейские лидеры занимаются имитацией борьбы с режимом Лукашенко?

— Лукашенко всегда воевал против России. Он не признавал ни Абхазию, ни Южную Осетию. Он не признает территориальную целостность, возвращение Крыма в состав России. Его не было в Сирии.

Единственная страна ОДКБ, которая пришла в Сирию вместе с нами, — это Армения. Они прислали взвод, который занимался разминированием дорог. Поддержки за эти 26 лет не было никакой. Вся пропаганда была против России, была поддержка ВСУ, Украины.

Для Запада Лукашенко идеальное оружие против России за российский же счет. Благодать какая! Вот подход Варшавы: Лукашенко нужен, если будет Лукашенко — не будет интеграции, Союзного государства. Лукашенко нужен Западу, а мы его тщательно за это бережем. Я об этом пишу 20 лет.

Мы с удовольствием даем огромные ресурсы, а 1 января этого года сумма дотаций и субсидий составила 133 миллиарда долларов. Сейчас он снова предъявляет к нам претензии. Мы не можем понять, кто враг, кто друг.

- Может ли поддержка Лукашенко обернуться новыми санкциями для России после прихода в Белый дом Джо Байдена?

— Может. Госсекретарь НАТО сказал, что белорусская проблема — это проблема России, то есть Россия отвечает за этот террор. Семь погибших, 450 человек прошли пытки, женщины и мужчины остались инвалидами… Там идет фашистский террор. Они сейчас его вешают на нашу ответственность. Сегодня вломились в квартиры членов Стачкома в Солигорске, выбивали двери, убивали домашних животных, арестовывали людей. А это наш союзник.

- В недавнем интервью нашему изданию вы предположили, что ситуация в Белоруссии разрешится раньше марта-апреля. А каким вы видите этот сценарий?

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Думаю, что третья волна начнется в марте.

- Протесты в Белоруссии носят негативисткий характер, то есть их участники выступают против личности самого Лукашенко. Но кто может прийти ему на смену?

— Для этого нам надо было немножко поработать. Наши федеральные каналы кричали за Лукашенко. Я не знаю, что надо сделать России, чтобы белорусский народ снова полюбил Лукашенко. Это загадка, что надо нам еще сотворить. Отдать всю страну до Камчатки? Этого тоже будет мало. Кто первый явится, тот и будет во главе, вот такая история. Мы не управляем процессом и не контролируем его.

- Сейчас лицо оппозиции — это, вероятно, госпожа Тихановская…

— Нет. Тихановская не является символом протеста. Там четыре центра, включая Минск. которые формирует собственные командиры. Вот эти командиры и возьмут власть. Ни Тихановская, ни Цепкало, ни Латушко, ни Координационный совет не являются символами протеста. Зачастую они просто подставляют людей. Оппозиция вообще не дружная, они между собой грызутся самозабвенно.

- Не скатится ли общество к еще более серьезному противостоянию после свержения Лукашенко, если там есть несколько соперничающих между собой центра?

Ценности, демография, урбанизация. Как меняется белорусское общество? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Когда на наших телеканалах рассказывают об американских методичках. Цветные революции делают режимы, правящие по 20-30 лет, а потому американцы виноваты.

- Все-таки президент Путин на своей пресс-конференции признал, что влияние на белорусские протесты извне существует…

— Существует. Финансовое, информационное и политическое. Зачем тогда такая власть, которая этого боится? Лукашенко кричал, что если вы меня не поддержите, развалится белорусское государство. Зачем такое государство, которое зависит от одного человека? Сейчас на Лукашенко танки прут, польские, оба, прямо на Москву… Но это не серьезно, согласитесь.

Естественно, давление существует, но для чего существует государство? Чтобы его отбивать. Если не справляется даже с этим, что это такое? Нам рисковать?