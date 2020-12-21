Президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх перед националистами, потому что это реальная, самая активная политическая структура внутри страны. Об этом на днях заявил российский журналист Андрей Бабицкий в интервью изданию Украина.ру

«Национализм заменил бога»: украинский раскольник провел службу в необычной одежде © t.me/ukraina_ru

По его мнению, Зеленский не рискнет пойти против них.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.