«Зеленский, который пришел под лозунгами о прекращении боевых действий в Донбассе, объединения страны и восстановления отношений с Россией, все эти моменты фактически провалил. <…> Зеленский испытывает страх перед националистами, потому что это реальная сила, самая активная, пусть не пользующаяся широкой социальной поддержкой, но самая активная политическая структура внутри Украины. Это люди, многие из которых прошли через горнила войны в Донбассе, готовые применить насилие, имеющие на руках оружие. Так что Майдан из таких отморозков обладает очень внушительной силой. И доказательной тоже», — сказал журналист.
По его мнению, Зеленский не рискнет пойти против них.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.