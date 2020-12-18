Украина не поддержала российский проект резолюции ООН, так как не может себе позволить пойти против националистов, считает российский журналист Андрей Бабицкий

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.

- Андрей, как вы в целом относитесь к принятию этой резолюции?

— То, что поддержана российская резолюция, — это благоприятный для нас знак. Собственно, проект этой резолюции каждый год предлагается Россией, и неизменно Генассамблея поддерживает.

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владимир Путин, предлагая поправки в Конституцию, в частности, одна из них как раз касается борьбы за историческое наследие, сказал, что Россия обязана, отдавая дань героизму наших предков, противостоять попыткам переписать историю.

Поэтому я считаю, что это очень правильное решение — ежегодно предлагать этот проект.

- А как вы считаете, почему США и Украина проголосовали против?

— Формально представители США и Украины заявили о том, что они не поддерживают этот проект, потому что Россия якобы пытается манипулировать историческими фактами. Украинский представитель заявил, что Украина вмешивается посредством резолюции во внутренние дела других стран.

Это формально, а на самом деле это связано с довольно странными отношениями США с нацистами — после окончания Второй мировой войны Америка приютила у себя огромное количество нацистских преступников, не только таких, как Вернер фон Браун, который поднимал космическую и авиационную промышленность американскую, но и различных идеологов, которых она использовала в холодной войне против СССР.

Если бы Америка поддержала резолюцию, то у России были бы все основания указать на все эти крайне двусмысленные моменты в истории США.

Что делать с нацизмом и расизмом? Европейцы предлагают сплотиться © REUTERS, Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Ни нынешнее руководство, ни прошлое — никакое не готово это сделать, поскольку националистическое крыло удерживает политическую повестку на Украине в своих руках.

- А как вы считаете, может ли ООН как-то повлиять на ситуацию на Украине?

— Нет, не может. Во-первых, потому, что Украина не поддержала, выступила против этой резолюции, соответственно, для нее она не является обязывающим документом.

Во-вторых, мы видим, и вчера об этом Владимир Путин сказал на своей большой пресс-конференции, что Владимир Зеленский, который пришел под лозунгами о прекращении боевых действий в Донбассе, объединения страны и восстановления отношений с Россией, все эти моменты фактически провалил.

"Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья © zaholovok.com.ua

Я думаю, что Зеленский, во-первых, не рискнет пойти против этих ребят. А во-вторых, нынешняя Украина — она на самом деле как глубинное американское государство, имеет идеологический фундамент, который может переломать хребет любому правителю, не то что Зеленскому. Он форматирует политиков под националистическую идеологию, которая до сих пор является ведущим политическим курсом украинского государства.

- Вы сказали, что он может любому «переломить хребет». Получается, что Украина никак от этого не избавится, а эта ситуация будет повторяться с каждым руководителем страны?

— Я думаю, что пока внешние кураторы Украины не обладают самостоятельной политической субъектностью. Она является орудием против России для США, и отчасти Брюссель использует украинское государство как обременение на российской границе. И войну в Донбассе в том числе, чтобы России приходилось решать огромное количество проблем, в которых находятся две народные республики.

Пока вот эта заинтересованность в том, чтобы Украина представляла из себя «анти-Россию», сохраняется за пределами Украины, в общем, эта ситуация не изменится.

Я думаю, что Джо Байден в этом смысле не сильно будет отличаться от своего предшественника. Несмотря на то что Трамп хотел наладить отношения с Россией и не особо интересовался Украиной, глубинное государство продолжало поддерживать в таком состоянии этот антироссийский курс Америки. Так что у меня нет ощущения, что в обозримой перспективе положение как-то изменится.