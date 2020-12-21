Российский журналист Андрей Бабицкий в интервью изданию Украина.ру на днях объяснил, почему Украина и США проголосовали против резолюции России в ООН

Путин осудил США и Украину за голосование против резолюции об осуждении нацизма © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Это формально, а на самом деле это связано с довольно странными отношениями США с нацистами — после окончания Второй мировой войны Америка приютила у себя огромное количество нацистских преступников, не только таких, как Вернер фон Браун, который поднимал космическую и авиационную промышленность американскую, но и различных идеологов, которых она использовала в холодной войне против СССР. Если бы Америка поддержала резолюцию, то у России были бы все основания указать на все эти крайне двусмысленные моменты в истории США», — объяснил журналист.

Он также добавил, что на Украине признаны национальными героями коллаборационисты, сотрудничавшие с нацистами во время Второй мировой войны, ОУН-УПА*, участвовавшая в резне поляков на Волыни и в убийстве евреев в Бабьем Яру.

«Украина просто не может себе позволить поставить подпись под таким документом, поскольку ей придется пересматривать отношение к этим "героям". Ни нынешнее руководство, ни прошлое — никакое не готово это сделать, поскольку националистическое крыло удерживает политическую повестку на Украине в своих руках», — сказал Бабицкий.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

