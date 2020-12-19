Астролог пояснил, что после «трудного и ужасного» 2020 года наступит время Белого металлического Быка. А он, по мнению Росса, является олицетворением Украины. Поэтому 2021 год должен стать для граждан этой страны переломным, позволив «воплотить мечты в реальность».
«Я всегда говорил, что экономическое процветание Украины будет длиться двадцать лет, и точкой отсчета станет 2021 год. Старт экономического роста Украины, приобретение независимости от других стран, в том числе от России, будет после дня рождения нашей страны, 24 августа», — заявил Росс.
По его словам, наступающий год сулит Украине большие инвестиции и укрепление гривны. Вполне возможны и заключения мирных договоренностей, а как итог — окончание войны на Востоке Украины.