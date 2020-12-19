Украинский астролог Влад Росс составил предсказание для своего государства на наступающий 2021 год, который Украине принесет много нового, сообщил УНИАН 18 декабря

Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом © Стрингер

«Я всегда говорил, что экономическое процветание Украины будет длиться двадцать лет, и точкой отсчета станет 2021 год. Старт экономического роста Украины, приобретение независимости от других стран, в том числе от России, будет после дня рождения нашей страны, 24 августа», — заявил Росс.

По его словам, наступающий год сулит Украине большие инвестиции и укрепление гривны. Вполне возможны и заключения мирных договоренностей, а как итог — окончание войны на Востоке Украины.