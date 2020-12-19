С точки зрения международного права территория Нагорно-Карабахской республики (НКР) принадлежит Азербайджану, но и Азербайджан, развязав войну, нарушил принципы международного права. Об этом политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян рассказал в интервью изданию Украина.ру

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что с международно-правовой точки зрения территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов являются неотъемлемой частью Азербайджана.

Политолог отметил, что НКР существует де-факто и не признана ни одним государством, и это знают в Армении.

Азербайджанский эксперт объяснила, почему войну за Карабах назвали Отечественной © REUTERS, Aziz Karimov

«В силу войны, которую развязал Азербайджан при поддержке Турции, принципы мирного решения конфликта и самоопределения народов нарушены», — подчеркнул Искандарян.

Это также понимают в Армении, поэтому слова Путина не прозвучали как что-то новое, отметил политолог.

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