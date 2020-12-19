На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что с международно-правовой точки зрения территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов являются неотъемлемой частью Азербайджана.

Политолог отметил, что НКР существует де-факто и не признана ни одним государством, и это знают в Армении.

Азербайджанский эксперт объяснила, почему войну за Карабах назвали Отечественной
Азербайджанский эксперт объяснила, почему войну за Карабах назвали Отечественной
© REUTERS, Aziz Karimov
Однако при этом Минская группа ОБСЕ (США, Россия, Франция) пытается урегулировать конфликт в регионе, основываясь на принципах международного права: это принцип мирного решения конфликта, самоопределения нации и территориальной целостности.

«В силу войны, которую развязал Азербайджан при поддержке Турции, принципы мирного решения конфликта и самоопределения народов нарушены», — подчеркнул Искандарян.

Это также понимают в Армении, поэтому слова Путина не прозвучали как что-то новое, отметил политолог.

Полностью прочитать интервью можно здесь.