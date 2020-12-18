Об этом директор Института Кавказа рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В четверг, 17 декабря, на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что с международно-правовой точки зрения территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов являются неотъемлемой частью Азербайджана.
- Александр Максович, как слова российского лидера воспримут в Армении и как это скажется на отношениях Москвы и Еревана?
- Действительно, Нагорно-Карабахская Республика не признана ни одним государством мира. Она существует де-факто, но признания у нее нет. Соответственно, с точки зрения международного права эта территория принадлежит Азербайджану. В Армении об этом, естественно, все знают.
С другой стороны, существует Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция, она занимается попытками урегулирования карабахского конфликта.
В основе формата урегулирования лежат три принципа международного права. Это принцип мирного решения конфликта, самоопределения нации и нерушимости границ, или территориальной целостности.
В силу войны, которую развязал Азербайджан при поддержке Турции, принципы мирного решения конфликта и самоопределения народов нарушены. В Армении все это понимают, то есть ничего нового президент Путин не сказал.
- Путин заявил, что стороны должны остановиться на тех позициях, на которых их застигло подписание трехстороннего соглашения. Соблюдается ли это правило в Карабахе?
— В некоторых районах стороны остановились там, где закончилась война, а из некоторых районов НКР вышла. Речь идет о тех районах, которые не входили в автономную Нагорно-Карабахскую область в советское время, и туда вошли азербайджанцы.
Сейчас идет процесс, и он достаточно сложный. Путин назвал это техническими сложностями. Очень много возникает проблем на новой границе. В частности, те деревни, которые были под контролем НКР, переходят под контроль азербайджанской стороны уже после того, как был подписан документ.
Динамика есть, стороны надеются на то, что этот процесс будет каким-то образом завершен в той конфигурации, о которой говорил Путин.
- По словам российского президента, главный результат договоренностей по Карабаху — это остановка кровопролития, сохранение жизни людей… Согласны ли в с этим тезисом?
— Несомненно. Это соглашение о мире, не об урегулировании карабахского конфликта. Там нет ни одного слова о статусе Нагорно-Карабахской Республики. Это соглашение о прекращении огня, о перемирии, об остановке войны. Эксцессы происходят, будем надеяться, что они будут остановлены, но широкомасштабной войны там нет, и это, конечно, результат этого соглашения.
Что касается карабахской проблемы, то она как была, так и осталась. Этот формат продолжит существование, и я надеюсь, будет процесс, чтобы урегулировать собственно карабахский конфликт. Но это долгое дело…
- На пресс-конференции российского президента шла речь о возможном увеличении миротворческого контингента в Карабахе. Отвечает ли это интересам армянской стороны?
— Мне кажется, что такой вариант возможен, потому что если будет не хватать наличных сил, чтобы предотвращать различного рода эксцессы, эскалации, диверсии и так далее, а это время от времени происходит сейчас, то тогда увеличение сил может сработать на то, чтобы безопасность была лучше обеспечена.
- Владимир Путин, характеризуя президента Турции, заявил, что тот, хотя и не всегда разделяет интересы России, но ведет себя «как мужчина и держит слово». На ваш взгляд, могут ли интересы Анкары и Москвы столкнуться на Кавказе?
- Их интересы на Кавказе сталкиваются все время. После второй карабахской войны они сталкиваются гораздо чаще, чем это было до войны. Например, в самом Азербайджане Турция и Россия явно соперничают друг с другом. У Эрдогана были планы участвовать в миротворческой операции, об этом говорилось открыто, похоже, что азербайджанская сторона обещала ему этот формат. В силу противодействия российской стороны этого не случилось, ограничились мониторинговой группой, которая будет организована в Агдамском районе, а не на границе, как этого хотели турки.
- В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Потом эту информацию опровергли. Чего добивался Пашинян, делая такое заявление?
— Слово «окружение» можно толковать по-разному. Две деревни были эксклавами по отношению к остальным карабахским землям. На территории этих деревень оставались армянские ополченцы, они были оттуда выдавлены, какая-то часть попала в плен. В одной из этих деревень находились российские миротворцы. В результате переговорного процесса деревни перешли под контроль азербайджанцев. Они сейчас оккупированы азербайджанской стороной.
Называть ли это словом «окружение» — это дело вкуса, но миротворцы находились на территории тех деревень, которые были под контролем армян. Пашинян это имел в виду.