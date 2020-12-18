Трехстороннее соглашение между лидерами Армении, России и Азербайджана остановило кровопролитие, но не решило карабахскую проблему, считает политолог Александр Искандарян

Об этом директор Института Кавказа рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В четверг, 17 декабря, на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что с международно-правовой точки зрения территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов являются неотъемлемой частью Азербайджана.

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Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

С другой стороны, существует Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция, она занимается попытками урегулирования карабахского конфликта.

В основе формата урегулирования лежат три принципа международного права. Это принцип мирного решения конфликта, самоопределения нации и нерушимости границ, или территориальной целостности.

В силу войны, которую развязал Азербайджан при поддержке Турции, принципы мирного решения конфликта и самоопределения народов нарушены. В Армении все это понимают, то есть ничего нового президент Путин не сказал.

- Путин заявил, что стороны должны остановиться на тех позициях, на которых их застигло подписание трехстороннего соглашения. Соблюдается ли это правило в Карабахе?

— В некоторых районах стороны остановились там, где закончилась война, а из некоторых районов НКР вышла. Речь идет о тех районах, которые не входили в автономную Нагорно-Карабахскую область в советское время, и туда вошли азербайджанцы.

Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан настроен на мирное будущее с армянским народом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Динамика есть, стороны надеются на то, что этот процесс будет каким-то образом завершен в той конфигурации, о которой говорил Путин.

- По словам российского президента, главный результат договоренностей по Карабаху — это остановка кровопролития, сохранение жизни людей… Согласны ли в с этим тезисом?

— Несомненно. Это соглашение о мире, не об урегулировании карабахского конфликта. Там нет ни одного слова о статусе Нагорно-Карабахской Республики. Это соглашение о прекращении огня, о перемирии, об остановке войны. Эксцессы происходят, будем надеяться, что они будут остановлены, но широкомасштабной войны там нет, и это, конечно, результат этого соглашения.

Что касается карабахской проблемы, то она как была, так и осталась. Этот формат продолжит существование, и я надеюсь, будет процесс, чтобы урегулировать собственно карабахский конфликт. Но это долгое дело…

- На пресс-конференции российского президента шла речь о возможном увеличении миротворческого контингента в Карабахе. Отвечает ли это интересам армянской стороны?

— Мне кажется, что такой вариант возможен, потому что если будет не хватать наличных сил, чтобы предотвращать различного рода эксцессы, эскалации, диверсии и так далее, а это время от времени происходит сейчас, то тогда увеличение сил может сработать на то, чтобы безопасность была лучше обеспечена.

- Владимир Путин, характеризуя президента Турции, заявил, что тот, хотя и не всегда разделяет интересы России, но ведет себя «как мужчина и держит слово». На ваш взгляд, могут ли интересы Анкары и Москвы столкнуться на Кавказе?

С больной головы на здоровую. Зачем Пашинян соврал про миротворцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Потом эту информацию опровергли. Чего добивался Пашинян, делая такое заявление?

— Слово «окружение» можно толковать по-разному. Две деревни были эксклавами по отношению к остальным карабахским землям. На территории этих деревень оставались армянские ополченцы, они были оттуда выдавлены, какая-то часть попала в плен. В одной из этих деревень находились российские миротворцы. В результате переговорного процесса деревни перешли под контроль азербайджанцев. Они сейчас оккупированы азербайджанской стороной.

Называть ли это словом «окружение» — это дело вкуса, но миротворцы находились на территории тех деревень, которые были под контролем армян. Пашинян это имел в виду.