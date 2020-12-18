По словам Терехова, Кернес стал «брендом Харькова».
«И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем», — отметил чиновник.
Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».
До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.
На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.
Полномочия городского головы Харькова в связи со смертью Кернеса переходят к секретарю мэрии. Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.