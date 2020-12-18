В Харькове могут установить памятник покойному мэру Геннадию Кернесу либо назвать улицу его именем. Об этом 18 декабря заявил секретарь горсовета Игорь Терехов, передает УНИАН

По словам Терехова, Кернес стал «брендом Харькова».

«И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем», — отметил чиновник.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.

Полномочия городского головы Харькова в связи со смертью Кернеса переходят к секретарю мэрии. Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.