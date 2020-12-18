Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
С начала пандемии на Украине подтвердили 944 381 случай коронавируса, 561 222 выздоровления.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на середину декабря у 2161 человека.
Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.