За минувшие сутки на Украине коронавирус подтвердился у 12 630 человек, госпитализировали 2904 зараженных. Об этом 18 декабря сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях. С начала пандемии на Украине подтвердили 944 381 случай коронавируса, 561 222 выздоровления. Назван год, когда коронавирус оставит Украину в покое © REUTERS, Gleb Garanich Повторно COVID-19 подтвердили на Украине по состоянию на середину декабря у 2161 человека. Кабмин принял решение ввести жесткие ограничения с 8 по 24 января и дополнительно с 19 декабря отменить все новогодние мероприятия.