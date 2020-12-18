Украинский астролог Влад Росс предрек Украине начало 20-летнего периода процветания, которое будет связано с приходом к власти в США демократа Джо Байдена, процитировал его УНИАН 18 декабря

«2021 год сулит Украине большие возможности, инвестиции, укрепление гривны ближе к осени. Есть большая вероятность, что приход к власти Джо Байдена в США в корне изменит ситуацию на Донбассе. Весьма вероятно, что будет заключение мирных договоренностей», — сказал Росс.

Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом © Стрингер

В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.