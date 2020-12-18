По его словам, существующие антибелорусские санкции носят больше декларативный характер, так как Британия и Германия не заинтересованы в том, чтобы «резать курицу, которая несет золотые яйца». Поэтому для поддержки определенного имиджа Белоруссии в публичном пространстве санкции ЕС носят характер, который, с одной стороны, показывает усилия по защите прав и свобод граждан, а с другой, не сказывается на экономическом положении властей, отметил Баранчик.
«Естественно, Россия видит эту игру. Когда граждане возмущаются тем, что РФ не поддерживает протесты, нужно понимать, что если Россия вмешается, то Британия, США и ЕС по-новому наладят белорусскую многовекторность. России это не нужно. Москва не принимает никаких мер, которые бы шли вразрез с договоренностями двух лидеров в Сочи», — сказал политолог.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.
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