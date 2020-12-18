Если Россия вмешается в ситуацию с протестами в Белоруссии, Запад изменит свою политику в отношении республики, чего Москва не хочет. Об этом шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, политолог Юрий Баранчик сказал в интервью изданию Украина.ру

Киселев рассказал, когда белорусы перестанут ассоциировать Россию и Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Естественно, Россия видит эту игру. Когда граждане возмущаются тем, что РФ не поддерживает протесты, нужно понимать, что если Россия вмешается, то Британия, США и ЕС по-новому наладят белорусскую многовекторность. России это не нужно. Москва не принимает никаких мер, которые бы шли вразрез с договоренностями двух лидеров в Сочи», — сказал политолог.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.