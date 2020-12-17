Болгарская ясновидящая Ванга, давшая предсказания на сотни лет вперед, предсказавшая эпидемию в 2020 году, говорила и о том, что случится с миром в наступающем 2021-м. Подробности привел сайт Life.ru 17 декабря

Место под Солнцем: астролог рассказала, что ждет Украину в 2021 году © Марина Скади/Фейсбук Индиры Ганди в 1984 году, гибель российской подлодки «Курск» в 2000 году и достаточно подробно описала теракт с небоскребами в Нью-Йорке, сказав, что «железные птицы убьют близнецов».

Были у Ванги предсказания и на 2020 и 2021 года. Так, на уходящий год она предрекла эпидемию, а на 2021-й — демографический кризис в России, военное вторжение мусульман в Европу, победу над раком и разрушительные катаклизмы по всему миру.

Кроме того, ясновидящая заявляла, что в 2021 году мировой валютой будут «красные деньги». Специалисты, расшифровывающие ее слова, сочли, что речь шла про мировое господство Китая, ведь 100 юаней именно красного цвета. Правда, в расчет при этом не взяли российские 5 тысяч рублей.

А еще Ванга говорила, что именно в 2021 году в США закончит править 45-й и последний президент, а Дональд Трамп как раз 45-й глава американского государства, что дальше произойдет со страной, Ванга не уточнила.

К слову, уже несколько астрологов, известных предсказателей и ясновидящих заявили, что вновь избранный президент США Джо Байден скончается, едва вступив в должность.

Но самое страшное предсказание Ванги касается не следующего, а текущего года. По мнению ясновидящей, 22 декабря с землей может столкнуться астероид, что с большой вероятностью приведет к эффекту ядерной зимы и вымиранию большинства людей.