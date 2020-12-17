Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки вакцины от коронавируса на Украину. Об этом он заявил на видеоконференции «Стратегические приоритеты внешней политики Украины» с дипломатическим корпусом страны 17 декабря. Трансляция мероприятия велась в Facebook

Зеленский отметил, что Украина пока не входит в приоритетные 92 страны, которые должны получить вакцину в январе-феврале, но в правительстве «очень сильно над этим работают».

«На данный момент актуально важным является обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное — качественного производства… Нам нужно получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине», — заявил Зеленский.

Рудяков рассказал, как российская вакцина сможет оказаться на Украине © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Зеленский уточнил, что, говоря о помощи с обеспечением страны вакциной, в первую очередь обращается к послам в Великобритании, Соединенных Штатах, во Франции, Германии, Италии и к представителю Украины при ЕС, но это не означает, что всем остальным послам «нужно расслабляться».

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что намерена обратиться в регистрационные органы Украины для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса на территории страны.