Журналист издания Украина.ру Андрей Манчук назвал «кафкианским абсурдом» проведение на Украине второго этапа медреформы, начатой бывшей и. о. главы Минздрава Ульяной Супрун, во время эпидемии коронавируса

Коронакризис превратил украинцев в аптечных алкоголиков © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Несостоятельность построенной в последние годы модели с упором на институт "семейных докторов" очевидна сейчас для людей совершенно разных политических взглядов. Собственно, ничего и не строилось — только разрушалось», — сказал Манчук.

При этом, по его словам, правительство все равно не отказывается от курса на неолиберальную «оптимизацию» украинской медицины, хотя медики продолжают устраивать пикеты и голодовки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.