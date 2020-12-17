Он отметил, что в условиях пандемии, когда не хватает больниц, медицинских коек, кислорода, средств индивидуальной защиты для медиков и доступных лекарственных препаратов, продолжаются, согласно медреформе, сокращение якобы «ненужных» клиник и диспансеров, увольнения специалистов и урезание зарплат некоторым медикам.
«Несостоятельность построенной в последние годы модели с упором на институт "семейных докторов" очевидна сейчас для людей совершенно разных политических взглядов. Собственно, ничего и не строилось — только разрушалось», — сказал Манчук.
При этом, по его словам, правительство все равно не отказывается от курса на неолиберальную «оптимизацию» украинской медицины, хотя медики продолжают устраивать пикеты и голодовки.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.