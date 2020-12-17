По словам президента, прокладка трубопровода — это выгодная и выигрышная вещь для экономики Германии и Европы в целом.
«Потому что другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя, американского сжиженного газа, по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, — что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что это соответствует национальным интересам Европы и Германии и представители германской экономики занимают открытую позицию по этому вопросу.
Путин также выразил надежду, что новая администрация США будет относиться к своим союзникам с уважением и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали национальными интересами, а также вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках.
Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.