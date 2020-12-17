Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, трансляцию которой 17 декабря вели российские телеканалы, рассказал о судьбе строящегося в Балтийском море газопровода «Северный поток – 2»

По словам президента, прокладка трубопровода — это выгодная и выигрышная вещь для экономики Германии и Европы в целом.

«Потому что другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя, американского сжиженного газа, по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, — что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств», — сказал Путин.

«Северный поток – 2»: Меркель считает правильным завершение проекта, поставки газа по нему могут начаться в 2021 году © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Путин также выразил надежду, что новая администрация США будет относиться к своим союзникам с уважением и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали национальными интересами, а также вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.