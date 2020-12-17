Есть исторические личности, действительно способствовавшие процветанию украинских земель, но часть сегодняшней Украины хочет их забыть, превознося таких, как коллаборационист Степан Бандера. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру депутат Государственной Думы Константин Затулин

«Степан Бандера, которого я терпеть не могу, является одной из исторических фигур, которые будоражат умы и будут будоражить умы в силу того курса, который Украина преследует. Она не может избавиться от Степана Бандеры, как от проклятия. Она навечно с этим Степаном Бандерой», — рассказал депутат.

По словам Затулина, американцы говорили ему, что у Украины в новейшей истории нет героев, кроме Бандеры и его товарищей, и их восхваление объяснимо.

«ГрЫцак значит Бандера с*ка»: украинский боксер жестко ответил националисту © Иван Редкач/Инстаграм Субхас Чандра Бос, деятель Индийского национального конгресса, отстаивал независимость Индии от Великобритании, сотрудничая в годы Второй мировой войны с японцами. И он забыт, в отличие от избравших другой путь Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру, которые остались героями и сейчас.

Как отметил Затулин, на Украине на сегодняшний день не смогли понять эту разницу, и нужно учитывать, что для части украинцев Степан Бандера остается героем.

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