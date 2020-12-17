Князь Потемкин и Екатерина II, которых ненавидят украинские националисты, являются героями Украины. В результате войн с Турцией в их эпоху присоединили Крым, который был очагом разорения Украины, считает Константин Затулин, депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия»

- Константин Фёдорович, в следующем году исполняется 30 лет украинской независимости. У Константина Затулина есть свой топ выдающихся украинцев за всю историю Украины? Если есть, то кто эти украинцы?

— Я прекрасно помню произведение, приписываемое Леониду Кучме, «Украина — не Россия». Я говорю «приписывают», потому что, насколько мне известно, писала его бригада авторов во главе с академиком Гальчинским, а затем оно уже было подписано сиятельным президентом Украины. С тех пор книга числится в его эпистолярном наследии.

Помню главу, которая посвящена размежеванию в прошлом между украинскими и российскими героями общей истории. Ну и из тех, кого Гальчинский, он же Кучма, причислял к деятелям истории Украины, конечно, жили и действовали, не понимая, что они в будущем будут перечислены в числе героев независимой Украины, которые не должны иметь ничего общего с Россией.

Если мы обратим свой взгляд на литераторов, то очевидно, что Николай Васильевич Гоголь — яркая фигура, которая прославилась и создала себе имя вначале в России, а потом не только в России именно своими малороссийскими повестями. Но затем, мы помним прекрасно, Гоголь обратился к вечным вопросам Бытия, и возникли «Мертвые души» и многие другие вещи, которые уже не отнесешь к малороссийской тематике.

- Так кому принадлежит Гоголь с его «Тарасом Бульбой» — Украине или России?

- Мы, русские, считаем, что он принадлежит нашей общей памяти, и считаем, что на тот момент русские и украинцы представляли из себя нечто общее. Но если мы познакомимся с исследованиями новейшего времени, например, вышли две очень эрудированные книги российского историка из Екатеринбурга Сергея Белякова — «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя» и «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой». Эти книги или о временах Гоголя и Мазепы, или об истории Украины XX века периода Гражданской войны.

Основная их мысль заключается в том, что уже во времена Гоголя и даже ранее мы не были одним народом, у нас были разные устремления, и мнение о том, что мы можем пренебречь различиями и считать украинцев и русских одним целым в духе Гоголя, неправильно.

- Кто в таком случае, по-вашему, прав — Гоголь или Беляков?

— Мне кажется, что это как рассуждения о том, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Все зависит от интерпретации. Точно так же и отвечая на ваш вопрос: кто является деятелем Украины, а кто не является, мы можем, конечно, спуститься в первое тысячелетие и в духе нынешних «историков» Украины считать, что Ярослав Мудрый — это, безусловно, князь Украины. И именно поэтому орден его имени является одной из высших наград нынешней независимой Украины.

А можем считать, что Ярослав Мудрый настолько же принадлежит современной Украине, насколько же принадлежит истории сегодняшней России. Ибо все эти князья, прежде чем попасть в Киев, вышли из Новгорода, а этот город ни сейчас, ни в прошлом никакого отношения к Украине не имел и не имеет. То есть я не хочу сейчас уподобляться Леониду Кучме и говорить, что Богдан Хмельницкий — это деятель украинской истории, а вот царь Алексей Михайлович — это деятель российской истории.

Если два этих исторических деятеля оказались в одной эпохе и взаимодействовали друг с другом и результатом этого взаимодействия стало объединение части малороссийских земель с Россией, тогдашним Московским царством, то, на мой взгляд, проводить между ними глубокую борозду и отрицать роль Богдана Хмельницкого в российской истории не приходится. То же самое можно сказать не только о политиках, но и о литераторах и так далее.

- А что вы думаете о деятелях Украины, которые являются великими для одной части Украины и ничтожествами — для другой?

— Действительно, если мы будем объективны, мы должны понимать, что в силу разночинности и разности украинских земель личности, которые поспособствовали формированию сегодняшней Украины, могут быть с разным знаком и в разной степени популярны в разных частях Украины.

Могу ли я отрицать, что Степан Бандера является героем для части Украины? Не могу отрицать. Степан Бандера, которого я терпеть не могу, является одной из исторических фигур, которые будоражат умы и будут будоражить умы в силу того курса, который Украина преследует. Она не может избавиться от Степана Бандеры, как от проклятия. Она навечно с этим Степаном Бандерой.

Мне пытались объяснить мои американские друзья: ну что вы хотите от Украины, у нее героев, кроме Бандеры и его товарищей, нет в новейшей истории. А я пытался им объяснить, что героев нужно делать из тех, кто того достоин. Приводил им пример Индии, где был Субхас Чандра Бос — деятель Индийского национального конгресса, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с японцами и в конечном счете нашел себе успокоение в храме Исукуми в центре Токио как коллаборационист, как человек, который прислуживал своим японским хозяевам. Хотя он боролся за независимость. Он понимал необходимость борьбы за независимость Индии как союз с империалистической Японией для свержения британского владычества.

А вот всем известные Махатма Ганди и Джавахарлал Неру избрали другой путь и остались героями и сейчас, и в будущем, в отличие от Чандра Боса.

Украинцы же на сегодняшний день не смогли провести эту борозду. Для части Украины Степан Бандера остается героем, и мы обязаны это учитывать. С другой стороны, есть те, которые, несмотря на то что сегодня их подвергают поношению, являются настоящими героями Украины.

- Кто в таком случае являются героями Украины, которых подвергают поношению?

— Князь Потемкин и Екатерина II, которых ненавидят украинские националисты, являются героями Украины. В результате войн с Турцией в их эпоху присоединили Крым, который был очагом разорения Украины, Руси, Польши. Благодаря искоренению этого разбойничьего Крымского ханства стало возможным воздвигнуть Екатеринослав, Николаев, Херсон, Очаков, Одессу, Никополь, Павлоград и другие города.

Являются эти люди героями Украины или нет, если они позволили Украине существовать на этих землях, открыли просторные территории для предков нынешних украинцев, которые смогли наконец-то не бояться за свою жизнь? Конечно, являются. На мой взгляд, это очевидно.