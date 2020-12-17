Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД страны с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом 17 декабря сообщает «Радио Свобода»

Затулин рассказал, что книгу «Украина – не Россия» написал не Кучма © РИА Новости, Владимир Трефилов Милорад Додик.

Отмечается, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».

Сербское агентство СРНА обнародовало фото иконы, на котором видна восковая печать, свидетельствующая о принадлежности Украине.

Чиновники в Сараево не комментировали ситуацию.

Лавров находился в Сараево 14 декабря. Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферович и Желько Комшич уклонились от встречи с ним в знак протеста, поскольку Лавров накануне встретился с Милорадом Додиком в помещении, где не было государственного флага Боснии и Герцеговины.