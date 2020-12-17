Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся на следующей неделе, ориентировочно в понедельник или во вторник. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает ZIK

Геннадий Кернес: кто он © Facebook, Геннадий Кернес

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.

На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.