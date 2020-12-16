По словам Латушко, все кредитные обязательства, заключенные после истечения предыдущего срока президентства Лукашенко, будут пересмотрены оппозицией в случае ее прихода к власти.
Оппозиционер подчеркнул, что с начала ноября Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии.
Он призвал всех кредиторов «принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов», чтобы избежать их использования властями Белоруссии для финансирования подавления протестов.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не имеет задолженности перед Москвой за потребленный природный газ. По сего словам, сейчас Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году.