Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отказался признавать долги, которые президент страны Александр Лукашенко взял после 5 ноября. Об этом 15 декабря сообщило РИА Новости

Алексей Кочетков: Лукашенко – это главное препятствие на пути к интеграции России и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Оппозиционер подчеркнул, что с начала ноября Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии.

Он призвал всех кредиторов «принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов», чтобы избежать их использования властями Белоруссии для финансирования подавления протестов.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не имеет задолженности перед Москвой за потребленный природный газ. По сего словам, сейчас Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году.