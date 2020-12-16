Бывшая гражданская жена рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо сомневается, что ей удастся вернуть сыновей, которые с весны 2020 года живут с отцом. Об этом она 14 декабря написала в Instagram

«У меня снова опустились руки. Я честно не могу уже поверить, смогу ли я поцеловать или увидеть детей. Каждую ночь они снятся мне, я их во сне хотя бы за руку подержать могу, я не знаю, любят ли они меня сейчас, скучают ли, хотят ли домой», — написала женщина, уточнив, что ее бывший использует связи.

С рэпером она познакомилась в 2006 году, вскоре пара съехалась, и у них родились два сына. Сейчас мальчикам 11 и 8 лет. В 2019 году бывшие гражданские супруги перестали общаться, а в 2020-м, по словам женщины, музыкант выкрал их общих детей и увез в Крым.

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Бывшая гражданская супруга рэпера обвинила его также в побоях, а позже аналогичное заявление сделала и сестра Сереги Алена Перший.

Сергей Пархоменко, он же Серега, уроженец белорусского Гомеля, стал известен благодаря хиту «Черный бумер», который вышел в 2004 году. Летом 2020 года артист перепел эту песню в дуэте с рэпером Dava. В настоящее время исполнитель живет на Украине.