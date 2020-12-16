Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на один из самых часто задаваемых вопросов от подписчиков: является ли магнитный браслет эффективным средством лечения головных болей. Соответствующий пост медик выложил в Instagram от 14 декабря

Комаровский рассказал, как потеря обоняния может свести в могилу © Facebook Евгения Комаровского

«Когда любимый человек подарил вам браслетик… то есть любимый человек — это хороший способ профилактики головных болей, а магнитный браслетик — это фигня на постном масле. Вредно то, что у вас есть некая проблема, которая вызывает частые головные боли», — заявил Комаровский.

Он уточнил, что магнитный браслет, как и любое другое «волшебное» средство, не вредно само по себе, но вот его ношение вместо решения реальной проблемы — опасно.

Единственная категория людей, кому такие «лекарства» действительно помогают, заверил врач, это те, кто их реализует, потому что «если эти браслетики пользуются спросом, то у продавца голова не болит практически никогда».