По словам врача, магнитные браслеты — это один из многих способов «сетевого шарлатанства». Пользы такая вещь не приносит, кроме, возможно, эстетической, и то в том случае, если вам его подарили.
«Когда любимый человек подарил вам браслетик… то есть любимый человек — это хороший способ профилактики головных болей, а магнитный браслетик — это фигня на постном масле. Вредно то, что у вас есть некая проблема, которая вызывает частые головные боли», — заявил Комаровский.
Он уточнил, что магнитный браслет, как и любое другое «волшебное» средство, не вредно само по себе, но вот его ношение вместо решения реальной проблемы — опасно.
Единственная категория людей, кому такие «лекарства» действительно помогают, заверил врач, это те, кто их реализует, потому что «если эти браслетики пользуются спросом, то у продавца голова не болит практически никогда».