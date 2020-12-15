Там говорится, что $170 млн из этой суммы страна сможет получить до конца текущего года.
Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что выделенные МБРР средства будут направлены на оказание поддержки пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии COVID-19 и предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям.
Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по украинской экономике. В первом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 1,3%, во втором квартале — на 11,4%, в третьем — на 3,5%. По итогам текущего года правительство Украины ожидает падения экономики на 5%., а Национальный банк — на 6%.