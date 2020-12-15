Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в состав Всемирного банка, 14 декабря подписал соглашение с Киевом о выделении $300 млн в качестве второго дополнительного финансирования проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Об этом сообщили на сайте министерства финансов Украины

Украина получит от Турции боевые дроны – подписано соглашение © пресс-служба министерства обороны Украины

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что выделенные МБРР средства будут направлены на оказание поддержки пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии COVID-19 и предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям.

Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по украинской экономике. В первом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 1,3%, во втором квартале — на 11,4%, в третьем — на 3,5%. По итогам текущего года правительство Украины ожидает падения экономики на 5%., а Национальный банк — на 6%.