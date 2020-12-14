Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может отправиться в отставку только по итогам новых выборов. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил Sputnik Армения

Украина.ру на Youtube Скачко: по команде Вашингтона будет зачистка журналистов Украины