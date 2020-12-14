«Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа․ Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно. Я обязался честно выполнять обязанности премьер-министра. Сейчас главная задача — стабилизация обстановки в Армении, и мы должны работать над этим», — заявил Пашинян.
Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку.