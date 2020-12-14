Как червь из «Людей в черном»: украинская Кардашьян напугала поклонников - видео
Как червь из «Людей в черном»: украинская Кардашьян напугала поклонников - видео
© Омович/Инстаграм
На снимке певица сидит на диване в бежевом спортивном костюме, который не скрывает подтянутого живота исполнительницы.

«Кто угадает, чему улыбаюсь?» — спросила она у фанатов.

«Наверное, Меладзе из ванны голый вышел», «Худенькая, надо кушать», «Исхудала ты, Вера. Чуть-чуть надо набрать», «Высохшая», — ответили поклонники на вопрос певицы.

Вере Брежневой сейчас 38 лет, не так давно она озвучивала, что при росте в 170 сантиметров весит 54 килограмма. Артистка замужем за композитором и продюсером Константином Меладзе.