На снимке певица сидит на диване в бежевом спортивном костюме, который не скрывает подтянутого живота исполнительницы.
«Кто угадает, чему улыбаюсь?» — спросила она у фанатов.
«Наверное, Меладзе из ванны голый вышел», «Худенькая, надо кушать», «Исхудала ты, Вера. Чуть-чуть надо набрать», «Высохшая», — ответили поклонники на вопрос певицы.
Вере Брежневой сейчас 38 лет, не так давно она озвучивала, что при росте в 170 сантиметров весит 54 килограмма. Артистка замужем за композитором и продюсером Константином Меладзе.