Певец Андрей Макаревич отказался от приглашений выступать в эфирах, посвященных смертям известных людей, которые ушли в мир иной в 2020 году, сообщают «Факты» 14 декабря

«Идите в ж***. Память моя — это моя память. Она не требует демонстрации. Тем более стриптиза. Хорошая традиция — помолчать. Хотя бы минуту», — заявил Макаревич.

«Чудесный парень»: Макаревич рассказал о своем старом знакомом Зеленском © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

За последние недели скончалось несколько медийных персон, в том числе 12 декабря — артист Валентин Гафт, 14 ноября — актер Армен Джигарханян, 6 ноября — сатирик Михаил Жванецкий.

Макаревич известен не только своим творчеством, но и высказываниями о событиях, происходящих на Украине. Так, артист заявлял, что Россия будто бы виновна в украинском конфликте, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.